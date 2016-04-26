خادم الحرمين: سنواصل العمل نحو التنمية الشاملة

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة تسير في خطى ثابتة في طريق النمو والتطور في ظل تمسكها بثوابت الدين والقيم الاجتماعية الأصيلة.

وقال خادم الحرمين خلال استقباله اليوم الثلاثاء، وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، وجمعاً من ممثلي أصحاب المهن المختلفة العاملين في القطاع الخاص بشتى مناطق المملكة: "سنواصل العمل نحو التنمية الشاملة في مناطق المملكة كافة".

وأضاف خادم الحرمين: "أولت الدولة اهتماماً كبيراً بقطاع العمل، والتدريب التقني والمهني، فسنّت الأنظمة، وأوجدت الدعم المالي السخي لتدريب العنصر البشري السعودي، ولتوطين التقنية، ليتولى المواطن السعودي مسؤولية النهوض ببلده في مختلف المجالات، وقد شجعت الدولة الاستثمار في هذا المجال، وعززت دور القطاع الخاص ليكون شريكاً مكملاً لجهود الحكومة في ذلك".

وأوضح خادم الحرمين أن الاستثمار في تنمية الموارد البشرية الوطنية من أكبر الاستثمارات التي تعول عليها المملكة.

وقال: "وقد أثبت أبناء هذا الوطن وبناته أنهم على قدر المسؤولية في الاستفادة من برامج التدريب المتاحة لهم، وتوظيفها لخدمة أنفسهم ومجتمعهم ووطنهم، وقد حصل بعضهم على جوائز عالمية مشرّفة".

من جهته، أكد وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن هذا اللقاء يأتي تجسيداً للاهتمام بالعمال انطلاقاً من أحكام الدين الحنيف، وفي سياق منظمة العمل الدولية، ولأهمية دورهم في العمل والإنتاج وفق منهج الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة التي تتيح للعمال المشاركة مع أصحاب العمل والجهات الحكومية المعنية في بحث ومناقشة وصنع القرار فيما يتعلق بقضايا العمل والعمال، وبما يعزز التعاون والفهم المشترك بين الأطراف الثلاثة ويحقق مصالحهم.

وقال وزير العمل إن المهنيين كافة يستشعرون واجبهم ومسؤوليتهم تجاه الوطن ونمائه واستقراره، وحرصهم على التعاون مع أصحاب العمل دعماً للقطاع الخاص لكونه محركاً للتنمية ومولداً لفرص العمل ومجالاً رحباً لتوظيف أبناء وبنات الوطن