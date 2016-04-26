وفاة طالبة وإصابة 22 أخريات بعد سقوط مظلة مدرسية

أكد الدكتور هاشم الحياني، مدير إدارة تعليم محافظة محايل عسير التابعة لمنطقة عسير جنوب السعودية لـ"العربية"، عن تعرض مدرسة الريش الثانوية للبنات لحادث عرضي هو سقوط المظلة الداخلية للمدرسة أثناء الدوام الرسمي، ما أسفر عن وفاة طالبة، وتعرض 22 أخريات لإصابات متفاوتة.

وأكمل الحياني لمراسل "العربية"، أنه تم مباشرة الحادث فوراً من قبل الأجهزة الأمنية، ونقل المصابات إلى مستشفى محايل لعلاجهن.

وأفاد الحياني أن المدرسة تعتبر من المدارس القديمة وتم ترميمها مؤخراً، وشكلت لجنة عاجلة من قبل أمير منطقة عسير لكشف أسباب الحادث.