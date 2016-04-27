السعودية.. الملك سلمان يستقبل وزراء داخلية الخليج

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويتعلق الأمر بكل من الشيخ عبدالله بن ناصر آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، والشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ الفريق ركن راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، والشيخ محمد الخالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، وحمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنياً لهم التوفيق في اجتماعاتهم الحالية بالمملكة، فيما أبدى الوزراء سعادتهم بلقاء خادم الحرمين الشريفين، وشكرهم له على ما وجدوه من حسن استقبال.

ويحفل جدول أعمال الاجتماع بالموضوعات الأمنية المهمة التي تعكس الحرص الخليجي في التعامل مع القضايا والتطورات الأمنية المحلية والإقليمية، وأهمية تضافر جهود أجهزة الأمن الخليجية، والتعامل مع هذه القضية بيقظة في إطار من التنسيق والتعاون المشترك.