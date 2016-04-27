السعودية.. "كورونا" يغلق سوق الإبل بالجنادرية

أغلقت أمانة منطقة الرياض سوق الإبل بالجنادرية بسبب "كورونا"، وتم تخصيص ٩٠ بيطرياً ومراقباً وعاملاً لمراقبة السوق. وكشف باحثون عن عثورهم على دلائل وآثار لفيروس "ميرس- كورونا فيروس" في 74 في المائة من الجِمال أحادية السنام في السعودية.

وأشار باحثون من السعودية والولايات المتحدة الأميركية إلى أن آثار هذا الفيروس وُجدت في الجِمال منذ 20 عاماً سابقة.

وقال الدكتور إيان ليبكين، المعروف دولياً في مجال التحقيقات بالأوبئة ومدير مركز الالتهابات والمناعة في جامعة كولومبيا: "الفيروس الذي تفحصناه لدى الإنسان متطابق بشكل كامل مع الفيروس الموجود لدى الجِمال".

ووجد ليبكين وفريقه أن فيروس كورونا يتركز لدى صغار الجِمال "الهبع أو الحوار"، وليس فقط لدى الجِمال البالغة، وبالتحديد في منطقة الأنف، إذ وُجد أن صغار الجِمال لديها نسبة تركيز أعلى في هذه المنطقة مقارنة بالجِمال البالغين؛ وعليه قال ليبكين: "لا تُقبِّلوا صغار الجِمال.. على الأقل ليس بمنطقة الأنف".

ووجدت الدراسة أيضاً أن الهواء هو الوسيلة الأغلب لانتقال الفيروس؛ وبالتالي انتشار هذا المرض، لكن كيفية إصابة الإنسان بهذا المرض أمر لا يزال بحاجة إلى تحديد.