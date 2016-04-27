بريطانيا تعلن دعم رؤية السعودية 2030

أعلن السفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية، سايمون كوليس، دعم الحكومة البريطانية للسعودية في تطبيق رؤيتها 2030.

وقال كوليس، في تصريح صحفي وزّعه مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقرّه دبي "نحن نرحّب بالتزام الرؤية الوطنية تجاه التنوّع والتطوير، وسنستمر في دعمنا للتعاون بصورة وثيقة مع المملكة العربية السعودية أثناء تطبيق الرؤية الوطنية".

وأضاف كوليس "كما نتطلع قدما إلى خطة التحول الوطني التفصيلية، وخلال مراحل التحولات المقبلة ستكون الحكومة والقطاع الخاص في بريطانيا على أهبة الاستعداد لمشاركة خبراتها والقيام بشراكات مع المؤسسات السعودية بما يحقق المنفعة المتبادلة ."