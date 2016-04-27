تحدٍّ مع أنفسنا ومع المستقبل

يمكن القول وبجلاء أن المملكة سوف تأخذ نهجا جديدا عما كانت عليه من سياسات اقتصادية ووطنية قبل يوم 25 أبريل من خلال رؤية تحمل حمولاتها المؤسسة لمرحلة ما بعد النفط.

فالرؤية الطموحة تبحث عن قفزة متقدمة ونوعية لما يمكن أن تكون عليه الدولة في حالة نضوب النفط أو تقهقر أسعاره، وهي الحالة المرعبة التي كنا نخشى أن نفيق عليها من غير وجود البدائل الحقيقية لبقاء البلد في حالة تنمية مستدامة،.

نعم، كنا نخشى ذلك ولم تكن هناك تباشير لاستبدال المصدر الرئيس سوى انتظار أن ينضب والترحم على أيامنا الخوالي.

وعندما جاءت الرؤية المستقبلية التي تمكن البلاد من السير بين الدول الغنية برؤوس ثروتها الفكرية التي يمكن لها الدخول إلى عالم الاقتصاد بأفكار نهضوية معتمدة على خلع العباءة القديمة وكشف الرأس كدليل أن الرأس الحاسرة لها مقدرة على تحمل لهيب الشمس.

ومن المؤمل أن تكون الرؤية المستقبلية ذات آليات متقدمة لتحقيق أهدافها، أما أن تسير بالآليات البالية نفسها فلن تحقق الآمال المرجوة منها. وإذا اعتبرنا أن (الرؤية) قرار سيادي لا تقوضه النزعات الشخصية أو تنهيه نكون أمام مفاهيم جديدة تستقبل المتغيرات بجميع ظروفها على قاعدة من التشريعات المنحازة لإرساء القوانين وليس غير القوانين وكل تحركات المؤسسات والأفراد يحتضنها تشريع يحمي منجزاته.

وفي عالم الصناديق السيادية لا يمكن لأي صندوق أن يدخل في منافسات دولية ما لم يكن لدى الصندوق ما يحميه من قوانين.. وأعتقد أن المدة المستهدفة للصندوق لكي يحل بديلا للنفط هي سنة 2020، ولا يفصل بيننا وبين الموعد المضروب سوى أربع سنوات، وهي مدة قصيرة جدا لإحداث أثر واضح على مستوى التشريعات، وتكون مدة كافية إذا كان التوجه حازما في إحداث النقلة النوعية في كل مجال يتماس مع تلك الرؤية.

ومهما كانت ضخامة الصندوق السيادي يجب علينا جميعا تقديس العمل، وتقديسه تقديمه على ما سواه في علاقة الفرد بالمؤسسة وعلاقة المؤسسة بالأفراد، فالرابط بينهما جدة العمل وقدسيته وهذا يستلزم طي سجلات ومفاهيم العمل السابقة، والتوجه لتقديس العمل كبنية أساسية لا يتقدمها أي أمر آخر.

وهذه ليست وصايا، فالوضع الجديد يستلزم أن يكون الأمر هكذا؛ لتصبح العلاقة بين العمل والأفراد ليست علاقة مذهب أو قبيلة أو واسطة بل علاقة الأكفأ والأنسب.

يبقى سؤال حائرا:

- هل أدخلت الرؤية الإنسان ضمن حساباتها؟

بمعنى آخر نحن نتعامل مع الإنسان وهو قيمة متغيرة قبولا أو رفضا، فهل هذه القيمة بمتغيراتها وضع لها تصويب إزاء أي تقاعس أو عدم رغبة في تنفيذ الأهداف.؟

أعتقد أننا في تحدٍّ مع أنفسنا ومع المستقبل.

*نقلا عن "عكاظ"