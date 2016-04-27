تطبيق المواقف الذكية بالسعودية يختصر مساحة 3 دول

لم يعد اليابانيون في كوكب ثانٍ كما قال أحدهم ذات مرة عندما شاهدهم مبهوراً وهم يضعون سياراتهم في مواقف ذكية تختصر المساحة والوقت، فالسعوديون وصلوا إليهم الآن، وتحديداً في جدة ومكة المكرمة التي شهدت في بعض مناطقها تطبيق هذا المشروع الابتكاري مؤخراً.

المشروع الإبداعي الأول من نوعه في السعودية، قال عنه مدير شركة المواقف الذكية المهندس أحمد منشي، إنه سيوفر على السعودية مساحة تحتلها 15 مليون سيارة في شوارعها، مؤكداً أن كل موقف ذكي سيستوعب 16 سيارة، في حين أنه لن يحتاج إلا موقف سيارتين فعلياً على الأرض، وبالقسمة على السيارات المسجلة بالسعودية والبالغة عددها 17 مليون سيارة، فإن المواقف سوف تختصر مساحة تحتلها 15 مليون سيارة، بحيث يمكن الاستفادة من هذه المساحة في زيادة وتطوير البنية التحتية.

وكانت منشآت ومرافق أهلية بمدينة جدة ومكة المكرمة، شهدت تصوير تنفيذ وتركيب أول موقف ذكي بالسعودية بتقنية "التايم لابس"، حيث اختصر الفيديو في ثلاث دقائق، خمسة أيام من العمل المتواصل لتركيب موقف ذكي يستوعب 16 سيارة، على مساحة أرضية تقدر بنحو 30 متراً مربعاً، وهي المساحة التي تستوعبها سيارتين.

الفكرة معتمدة من هيئة المواصفات

أوضح مدير شركة المواقف الذكية، المهندس أحمد منشي، في حديثه لـ"العربية.نت" أن الفكرة تقوم على تسكين الجهاز على مساحة أرضية وتركيب هياكل معدنية ذات خاصية الدوران، بحيث يحمل كل موقف عدداً من السيارات حسب حجمه، وهو ما يمثل الحل الأمثل لمشكلة استيعاب الكم الهائل للسيارات في المناطق الحيوية، مشيراً إلى أن الفكرة معتمدة من هيئة الشروط والمواصفات السعودية، لاسيما أنها تأتي مواكبة لاستراتيجية التنمية بالسعودية التي تتطلع للوصول لأعلى مستوى من التكنولوجيا.

من جهته، دعا عضو الهيئة السعودية للمهندسين، الدكتور نبيل عباس، المنشآت الحكومية إلى اعتماد المواقف الذكية بدلاً من المواقف التقليدية التي تهدر مساحات كبيرة من الأراضي وتكلف الدولة أموالاً طائلة، مشيراً في حديثه لـ"العربية.نت" إلى أن متوسط مساحة الموقف الأرضي يقدر بـ13.75 متر مربع دون المداخل والمساحات الإضافية لمرور سيارات من الجوانب، وبالتالي فإنه لإيقاف 17 مليون سيارة نحتاج إلى مساحة قدرها 233.75 كلم مربع، أي ما يقدر بمساحة ثلاث دول، وهي المالديف وموناكو والفاتيكان.

وقال الدكتور عباس إن فكرة المواقف الذكية خطوة متقدمة لاستخدام التكنولوجيا للقضاء على مظهر تكدس السيارات في الشوارع وما يترتب عنها من اختناقات مرورية، حيث يضطر الكثير من الناس لإيقاف سياراتهم في أماكن مخالفة للقانون لقلة المواقف، مبيناً أن المواقف الذكية هي حل اقتصادي للاستفادة من الأراضي في مشاريع تنموية وإنشائية أخرى، بدلاً من هدرها في مواقف تقليدية لن تستوعب مهما بلغ حجمها تزايد أعداد السيارات المطرد.