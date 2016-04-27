الرياض تشهد تأسيس مجلس التنسيق السعودي الأردني

وقعت السعودية والأردن، الأربعاء، على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني في مدينة الرياض. وتمت مراسم التوقيع بحضور خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، حيث وقعه من الجانب السعودي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومن الجانب الأردني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة.

ويهدف المجلس إلى تنمية وتعميق العلاقات الاستراتيجية بينهما في المجالات المشار إليها في بيان مشترك، صدر الأربعاء، عقب اجتماع خادم الحرمين الشريفين والعاهل الأردني.

كما يهدف المجلس إلى التشاور والتنسيق السياسي في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وإلى تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وسيعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بالتناوب بين البلدين، وفقاً لما هو محدد في محضر إنشاء المجلس.

وجاء في البيان المشترك: "عقد اجتماع بين الجانبين جرى فيه بحث مجمل الأحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى الأحداث الإقليمية والدولية، كما بحث الجانبان آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها. ورغبةً من البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بينهما في المجالات كافة، فقد تم توقيع محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني في مدينة الرياض، ويرأس الجانب السعودي في مجلس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كما يرأس الجانب الأردني دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور".

وأعرب ملك الأردن عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على ما لقيه من حسن استقبال وكرم الضيافة في السعودية.

ووصل ملك الأردن في وقت سابق، الأربعاء، إلى الرياض في زيارة للسعودية. وكان خادم الحرمين الشريفين في مقدمة مستقبليه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية.

وعقب استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار، صحب خادم الحرمين الشريفين، العاهل الأردني في موكب رسمي إلى مقر الديوان الملكي.