خالف تُتبع!!

برز في مجتمعنا مجموعة نجوم اصبحوا مفضلين وتُردد تغريداتهم وآراؤهم وحواراتهم الكثيرة التي لا يتوقفون عن نشرها في كل تواصل واعلام.

كثير من هؤلاء فئة وجدت في النقد المتواصل سبيلا لكي يحظوا بمتابعة كثيرين، هم لا يتكئون على معلومة كاملة، لكن يدركون ما تريده الجماهير ومتطلباتها من محاربة جشع التجار والعمل على الحد من ارتفاع الأراضي، والمطالبة بأن تكون المياه اقل اسعارا، وجعل مشروع الاسكان أكثر مرونة ويسرا، ويدغدغون مشاعر هؤلاء بمصطلحات يجد فيها اولئك المتابعون متنفسا لما في صدورهم من آهات ومطالبات.. وعليه فهناك كلمات تطرح كصفة للتجار الجشعين تجد صداها الكبير لديهم، وأخرى كتجار التراب تُرضي بعض تطلعهم لعل وعسى ان تنخفض اسعار الأراضي.

اللعب بمشاعر الجماهير صنعت متابعين ومرددين كُثرا لا يدركون ما المغزى الذي يبحث عنه مُطلق الألفاظ وقائد الحملات، وهل أحدث تغييرا أو ألغى قرارا أو حتى عدّل بعض الأسعار، الأكيد ان تلك الجماهير لم تتحر عن سيرته وأفعاله ولم تسأل عنه والى أين ذهب من جراء ذلك، هل هو يعيش بنفس التطلع وعليه متابعة وترديد الكلمات كمتلق بل ومتضرر من ارتفاع الاسعار أو سوء الخدمات من الجهة التي يناكفها، أم انه يبيع عليهم الوهم لكي يكون أكثر تقربا وأفضل نيلا للفرص كمستشار ومحظي عند من انتقدهم ومن ثم كمرافق للوفود، بل وكمدعو مفضل للقنوات التلفزيونية؟!.

هو سؤال حائر يدفعنا للاعلان بصوت عال في كل مرة للجماهير المتابعة والمرددة لكل ما يقوله هؤلاء ودون النظر الى الأمور الأخرى، ما الذي كسبتموه منهم.. بل وما الصدى الذي أوجدوه لكم.. وأستميح تلك الجماهير عذرا بأن الأمر قد تجاوز ليصبح كثير من المتابعين والمرددين كما المنومين لا يلوي على استفهام، فقط يتبع دون أن يفهم أو يدرك مأرب وأهداف اولئك المسوفين رغم أن ما يخص كثيرا منهم واضح وجلي ولا يحتاج فقط الا ضربات باصابع للبحث على قوقل ليكتشف ما بلغه اولئك من مكاسب جمة لا تتسق مع ما يدعون اليه؟!.

في المجمل هناك مستفيدون جدا من استثارة مشاعر الناس، ولعلها باتت تجارة رابحة وبالملايين لمن يجيدها، خاصة ممن يستطيع القفز من حبل الى آخر في سيرك اللعب على وتر رغبات الناس وتطلعاتهم، فلا بأس ان كان الأمر وقت الأسهم أن تجد عبارات التحدي والمطالبة بالتخلي عن السوق والهرب منه، وان كان وقت الأراضي والاسكان فالمطالبة بالمقاطعة مستمرة، وان كان الاسكان وما يذهب الى الشركات الوطنية الكبرى فحدث ولا حرج من الألقاب والاتهامات بالقصور والاحتكار والارباح التسويفية.

يحدث هذا رغم أن احتياجات الناس ومتطلباتهم كثيرة ولدى جهات وهيئات ووزارات كثيرة ولأن بعض تلك الجهات والوزارات لا تغني ولا تسمن من جوع لهم رغم أهميتها للمواطن كما في التعليم والصحة، فالصوت أكثر للمتضررين والنقاد الصادقين والسبب أن مكاسبها قليلة ومردودها ضعيف لأولئك المسوفين، أما تلك الأخرى من هيئات ووزارات لها هيبة ويصعب الاقتراب منها، فلن تجد لهم حسا ولا همسا، تاركين الأمر للمتضرر نفسه كي يغرد وحيدا دون دعم منهم.

ختام القول أن نجومية أولئك االمسوفين قد استقوها من رغبات الناس وتطلعاتهم ومن ثم اللعب على هذا الوتر ليربحوا منه مالا وفيرا وشهرة ضاربة، ولا عزاء للآخرين.

* نقلا عن "اليوم"