فنّ الكتابة

لتوني بارنستون وتشاو بينغ كتاب بعنوان " فن الكتابة " ترجمه للعربية عابد اسماعيل ، كتاب صغير الحجم ، وحين أقول أنه مثل عطر ، فأنا أمتدح الأطياب !

وريقات صغيرة و قليلة ، بالكاد تزيد عن 150 صفحة ، تفوح بما يمكن له أن يبقيك خفيفاً و مرحاً مدى الحياة ، فإن كنتَ كاتباً ، و بالذات إن كنتَ شاعراً ، فإنه يمكن لأطياب الدفتر الصغير أن تظل عابقةً في كلماتك حتى بعد رحيلك !

يجمع الكتاب تعليقات لاذعة ، مكثّفة ، حول فن الشعر ، يختار طريق الفطنة الموارِبة و يمشي بساقين لا يخدّرهما حذر !

نقوش مرحة لا تدري هل هي خلاصة الحكمة في الشعر أم لعب أطفال يمرحون بلا غاية أكثر من المرح ذاته ؟!

المحتويات خمسة : " استهلال : الوجوه العديدة للكتابة / فن الكتابة / أربعة و عشرون أسلوباً للشعر / لمعٌ من لآلئ الشعراء / قصص و أقوال مأثورة عن الأدب " الجزء الثالث الذي يتحدث عن أساليب الشعر ، لا يُقرَأ : يُشرَب !

أقطف من الكتاب وردة :

" عليك أن تصوغ القصيدة بالطريقة التي تقصُّ فيها لؤلؤة ، لا تترك أثَراً لأدواتك " !

من أعجبته الوردة و اكتفى بها ، سلامته من كل شر ، و ليعتبرها زيارة من صديق له في سرير مرض ! ، أما من أعجبته الوردة فقرر زيارة البستان الذي تم قطف الوردة منه ، سلام له و سلام عليه ، سيجد تعاليم الشعراء الصينيين في " فن الكتابة " منشورات دار المدى.