وزير الحرس الوطني: الرؤية رسمت خطوطاً عريضة للمستقبل

هنأ وزير الحرس الوطني، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على رؤية السعودية 2030 التي أعدّها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وقال وزير الحرس الوطني في تصريح بهذه المناسبة: "إن هذه الرؤية قد رسمت الخطوط العريضة لمستقبل المملكة، مستندة إلى ما حباها الله من ريادة للأمة العربية والإسلامية بحكم تشرفها بخدمة الحرمين الشريفين، وخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار، وما وهبها من خيرات ونعم الأمن والاستقرار والموقع الجغرافي الاستراتيجي الهام".