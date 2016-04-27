4 تغريدات للشؤون الاجتماعية تعالج فيديو الطفل المعنف

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن العثور على الطفل المعنف في الفيديو الذي تم تداول مقطعه على مواقع التواصل الاجتماعي والوقوف على الحالة. وأوضحت أن المعنف هو شقيقه، وأن والده ليس لديه علم بحادثة العنف، ووعدت أنها ستطبق الإجراءات النظامية في حماية الطفل، وترفع لهيئة التحقيق والادعاء العام تفاصيل الحادثة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وذكرت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في 4 تغريدات، وجاءت كالتالي:

أولاً: وقف فريق الحماية الاجتماعية في الطائف بمنطقة مكة المكرمة على حالة الطفل المعنف، وزاره في منزله واطمأن على سلامته.

ثانياً: تبين بعد الوقوف على الحالة أن الطفل بعافية، وأن مصدر التعنيف هو شقيقة، وأن والده ليس لديه علم بحادثة العنف.

ثالثاً: تعلن الوزارة أنها ستطبق الإجراءات النظامية في نظام حماية الطفل، وترفع لهيئة التحقيق والادعاء العام تفاصيل الحادثة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

رابعاً: في الوقت نفسه تحذر الوزارة من ارتكاب أي سلوكيات إيذاء للطفل، وأنها لن تتوانى في تطبيق الإجراءات النظامية بحق كل متجاوز.