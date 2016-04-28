الأردن: العلاقات مع السعودية عميقة وتاريخية

أكد وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، على متانة العلاقات الأردنية السعودية التي وصفها بالعميقة والتاريخية، وتطابق الرؤى بين البلدين حول الملفات الإقليمية والدولية، لاسيما محاربة الإرهاب والتطرف.

وقال المومني لـ"العربية" إن المجلس التنسيقي بين البلدين الذي أعلن عنه خلال زيارة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، إلى الرياض، الأربعاء، من شأنه ترسيخ العلاقة بين المملكتين واستدامتها.

وذكر أن البلدين يواجهان الكثير من الأخطار الإقليمية والأمنية والعسكرية على صعيد انتشار الإرهاب وسباق التسليح، إضافة إلى التحديات والتدخلات السافرة في المنطقة، مشيراً إلى أن التنسيق موجود بين البلدين في ظل انتشار التطرف.

كما أوضح أن بلاده تسعى دائماً لأن تكون خلف القيادة السعودية في جهودها الإقليمية المختلفة من أجل استقرار المنطقة وازدهار شعوبها.

وتحدث المومني حول الرؤية السعودية الجديدة، لافتاً إلى أن هذه الرؤية متقدمة ببعدها الاقتصادي والسياسي، ولها أثر كبير بتغيير وجه الشرق الأوسط من ناحية التنمية المستدامة ومواجهة الأخطار التي تواجه المنطقة برمتها.