السجن لسعودي علم باستهداف حرس الحدود بقطاع شرورة

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم "سعودي الجنسية" بالخروج عن طاعة ولي الأمر من خلال سفره إلى أماكن القتال في اليمن، وذلك بغرض الانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي فيه، حيث أقام في مضافات التنظيم وتدرّب في معسكراته على الأسلحة النارية وتفخيخ السيارات والعبوات الناسفة وطرق التخفي عن الأجهزة الأمنية.

كما شارك ضمن صفوف مقاتلي القاعدة واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، واختلط هناك بعدد من الأشخاص من ذوي التوجهات الضالة المنحرفة من أعضاء التنظيم.

وتستر عليهم وعلى الشخص الذي نسق لخروجه إلى اليمن للانضمام لتنظيم القاعدة، وأخفى ما عرضه عليه أحد أعضاء التنظيم بالعودة لمحافظة شرورة للقيام بعملية إرهابية فيها، وعلمه عزم التنظيم استهداف مركز حرس الحدود التابع لقطاع شرورة وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك في حينه.

كما أنه شرع في القيام بعملية انتحارية داخل الأراضي اليمنية لصالح تنظيم القاعدة الإرهابي بواسطة سيارة مفخخة، وبايع زعيم تنظيم داعش الإرهابي وتواصله عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع بعض أعضاء تنظيم القاعدة.

وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة 12 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة 12 سنة تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.