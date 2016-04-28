السعودية.. تحميل المقاول مسؤولية سقوط مظلة مدرسة

حمّلت اللجنة التي أوفدتها وزارة التعليم للوقوف على حادثة سقوط مظلة داخلية في ثانوية الريش بمحايل عسير، والتي أودت بحياة طالبة وتسببت بإصابة 27 أخريات، المقاول والمشرف على المباني بتعليم محايل مسؤولية ما حدث.

كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة عاجلة من الوزارة للوقوف على عدد من المدارس والتقصي عن أوضاعها وما بها من تهالك أو خطورة على حياة الطلاب والطالبات.

وتضمنت التوصيات إغلاق المسرح الداخلي المشابه للمظلة المنهارة، وإغلاق ابتدائية بنات الريش نهائياً لتهالك المبنى المستأجر والبدء في تنفيذ مشروع ابتدائية بنات الريش بعد تسلم الوزارة أرض المشروع، وتحويل طالبات الابتدائي في الفترة المسائية بمتوسطة الريش لحين انتهاء مشروع الابتدائية، إلى جانب حل جميع المشكلات في متوسطة الريش بعد انتهاء فترة الاختبارات.

وأوصت اللجنة أيضاً بمنع اختبار الطلاب في الساحة الداخلية لمدرسة ثانوية الأوزاعي للبنين لتهالك "الهنجر" والذي يشكل خطورة على الطلاب.