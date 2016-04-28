السعودية.. مصرع طفل غرقاً في مستنقع بأحد رفيدة

لقي طفل سعودي مصرعه غرقاً في مياه مستنقع بوادي بجوف آل الشواط بمحافظة أحد رفيدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، أن فرق مركز القيادة والتحكم بإدارة الدفاع المدني بمحافظة أحد رفيدة باشرت البلاغ، حيث قام غواصون بانتشال الطفل من قاع المستنقع ونقله إلى المستشفى لاستكمال علاجه، إلا أنه قد فارق الحياة متأثراً بالاختناق.

وكانت سيدتان من عائلة الطفل حاولتا إنقاذه، إلا أنهما تعرضتا للسقوط بالمياه، وقام بإنقاذهما عدد من رواد المتنزه، حيث تم نقلهما إلى المستشفى، قبل وصول فرق الإنقاذ.