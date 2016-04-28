السعودية.. 4 آليات تناقشها "الحج" لتعاقد شركات النقل

ناقشت وزارة الحج، ممثلة بوكالة الوزارة للنقل والمشاريع والمشاعر المقدسة، تطوير آليات التعاقد مع شركات نقل الحجاج، وذلك في صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بحضور مسؤولي فرع وزارة الحج بجدة وإدارة النقل والنقابة العامة للسيارات ومكتب الوكلاء الموحد وأعضاء مجالس الإدارة المسؤولين عن النقل في مؤسسات الطوافة اﻷهلية وبعض مديري تشغيل شركات نقل الحجاج.

وناقش المجتمعون تطوير الآليات التعاقدية السابقة مع الشركات، وتحقيق سهولة في إجراءات إركاب الحجاج إلى الحافلات، واختصار الإجراءات الخاصة بالشركات قدر الإمكان، وتقصير زمن الانتقال من المطار إلى المساكن.