تعرف على "فرسان الطرق" في السعودية

رغم انتسابهم إلى وظائف مرموقة، لم يمنعهم البريستيج الاجتماعي من مساعدة أصحاب السيارات المتوقفة في طرق وشوارع السعودية بهدف ترسيخ الفكر الإيجابي في المجتمع، هؤلاء هم "فرسان الطرق" الفريق التطوعي الذي يقوم على تقديم الاستشارات الهاتفية، وإصلاح الأعطال الكهربائية والميكانيكية للمركبات المتوقفة وإنهاء مشاكلها في كافة مناطق المملكة "دون مقابل".

جهد ذاتي

700 بلاغ وحالة تعثر للمركبات، هو متوسط الحالات التي يستقبلها فريق "فرسان الطرق" بشكلٍ شهري، والتي تتزايد بشكلٍ كبير أيام العطل، بحسب ما أكد لـ"العربية.نت"، المتحدث الإعلامي أحمد الفجر، الذي أوضح أن آلية استقبال البلاغات تتم من خلال الاتصال برقم موحد، حيث يتم تحديد مكان المتعطل ومباشرة مشكلته، مشيراً إلى أنه سيتم قريبا إطلاق تطبيق ذكي ليتم تحديد موقع المتعطل عن طريق خاصية "جي بي اس".

وأشار الفجر إلى أن الفريق الذي انطلق عام 2013 بمتطوعين لا يتعدى عددهم أصابع اليد، بلغ هذا العام نحو 600 متطوع، يعملون بجهد ذاتي ومصروف شخصي في مساعدة العالقين والمتعطلين على الطرقات، سواءً بإرشادهم أو سحب مركباتهم من الرمال أو إصلاح مشاكل مركباتهم سواءً كانت كهربائية أو ميكانيكية دون طلب المقابل.

وقال الفجر إن جهودهم الطوعية تحولت إلى عمل منظم، وذلك بعد حصول الفريق على تصريح رسمي لمزاولة أعماله كجهة طوعية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، للقيام بمهام مساعدة المركبات المتعطلة على الطريق، حيث خوَلهم تصريح الوزارة بتقديم خدمات إضافية منها القيام بإغلاق حفر الصرف المفتوحة وإبلاغ الأمانات بذلك، والمساعدة في تسهيل حركة السير في أماكن الازدحام وإيصال المنقطعين إلى وجهتهم دون مقابل، فضلاً عن القيام بالجولات والدوريات على الطرق ومساعدة المتعطلين.

التطوع نواة التطور

من جهته، أوضح الدكتور أحمد ميرزا، الخبير في مجال العمل الطوعي، أن أهمية أي عمل طوعي تكمن في الدور الذي يلعبه في بناء المجتمعات وتطورها، لافتاً إلى أنه ركن رئيس في تعزيز روح العمل الاجتماعي: "لولا تداعى هؤلاء المتطوعين الشباب وتقديمهم هذه الخدمات، لما ظهرت هذه الجمعية الوليدة، وبالتالي العمل الطوعي يعد نواة تأسيس هذا الفريق".

وقال ميرزا، إن العمل الطوعي يساعد الشباب على اكتساب شعور الانتماء إلى مجتمعهم، وتحمل بعض المسؤوليات التي تسهم في تلبية احتياجات ملحة، وهو أسلوب يساهم في تعويد النشء على التفاني في بذل العطاء، دون مقابل مادي خدمة لمجتمعهم، وفيه أيضاً تجسيد معنى التكاتف وروح التعاون، وتحقيق مبدأ روح الفريق الواحد.

وبالعودة إلى فريق فرسان الطرق فقد وصل عدد الحالات التي باشرها الفريق منذ بداية انطلاقه إلى 21570 حالة تنوعت بين ما هو استشاري بالهاتف، وما هو مباشرة الأعطال المتمثلة في أعطال كهربائية بسيطة، أو نفاذ الوقود أو ارتفاع حرارة السيارة، أو تلف الإطارات أو التغريز في أماكن السيول والرمال، مشيراً إلى أن أعمال الفريق ليست محصورة بمدينة بعينها بل تغطي كافة مناطق المملكة.

وحول الموارد المالية التي تساعد الفريق في أداء عمله، قال الفجر إن أعضاء الفريق يباشرون أعمالهم عبر موارد ذاتية، مشيراً إلى أن الفريق سيتلقى قريباً إعانة من الوزارة لتغطية المصروفات الإدارية وشراء أدوات وآليات تساهم في تعزيز هذا العمل التطوعي: "نحن بحاجة إلى مركبات مهيأة بكامل تجهيزاتها لمساعده في وقت الأمطار وفي حالات توقف المركبات في الرمال".