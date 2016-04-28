حصتا توعية بمضامين "رؤية 2030" لطلاب السعودية

وجه وزير التعليم، أحمد العيسى، اليوم الخميس، بتخصيص حصتين دراسيتين لتوعية الطلبة بمضامين رؤية السعودية 2030. وجاء ذلك على حساب وزارة التعليم في تويتر: "وزير التعليم يوجه بتخصيص حصتين دراسيتين لتوعية الطلبة بمضامين #رؤية_السعودية_2030".

وكان وزير التعليم قد كشف في حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، عن بدء التحضيرات لتشكيل فريق عمل مهمته الإشراف على تنفيذ كل ما يختص بالتعليم في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بمشاركة كل من الجامعات وإدارات التعليم.

وأضاف أن رؤية المملكة 2030 تمثل مرحلة جديدة في تاريخ السعودية. ولرؤية السعودية 2030 للتعليم أهداف، منها: أن تصبح خمس جامعات سعودية على الأقل من أفضل 200 جامعة دولية في عام 2030م. كما تهدف رؤية السعودية 2030 في التعليم لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، والاستمرار في الاستثمار في التعليم وتزويد الطلاب والطالبات بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل وحصول كل طفل على فرص التعليم الجيد. ومن التزامات رؤية السعودية 2030 تطبيق برنامج "ارتقاء" الذي يهدف لإشراك الأسرة في 80% من الأنشطة المدرسية في تعليم أبنائهم في عام 2020م.