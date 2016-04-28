«العمال السعوديون» والدور التنموي

في رسالة رمزية واضحة استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الأول وزير العمل وممثلي أصحاب المهن المختلفة في القطاع الخاص من شتى مناطق المملكة، حدث ذلك بعد 24 ساعة من إعلان "الرؤية السعودية 2030" التي شددت في مضامينها على أن التنمية إنما تتأتى بسواعد المواطنين الذين أُسست بلادهم دون نفط.

بالأمس تكررت كلمة "العمال" في خطاب وزير العمل، وهي المفردة التي طالما شكلت حاجزاً نفسياً لانخراط المواطن السعودي في كثير من المهن، وهو ما جعلها تؤول إلى الوافدين؛ ملقية بآثار سيئة وسلبية على الاقتصاد والمواطن السعودي، وجلبت معها ظاهرة التستر التي تثقل كاهل اقتصادنا..

العمال هم القاعدة الصناعية والتنموية في أي بلد، وهم الثقل الحقيقي ومفخرة أي اقتصاد، مادام سمة عملهم وصناعتهم الإتقان والتفاني والجدية والإخلاص، مع ضرورة وجود بيئة عمل مناسبة ومحفزة ومنظمة.. إن العامل المتقِن قد يكون علامة وأيقونة لبلده، فدولة مثل ألمانيا يرمز لصناعاتها بالجودة، وذلك لم يأتِ من قبيل المصادفة؛ بل لأن العامل هناك هو مثال للانضباطية والدقة والإبداع، وهذا أمر انعكس على رفع مستوى الاقتصاد والسلعة والمنتج.

إن كل عامل هو مشروع صاحب عمل، وكم من القصص سمعنا عن أشخاص بدأوا في مهن بسيطة ليصبحوا رواداً لها.. قبل بضعة أسابيع صدر تنظيم يتعلق ببيع السعوديين في محلات الجوالات وصيانتها، وكان التفاعل على مستوى المواطنين رجالاً ونساءً إيجابياً ومشجعاً، فكم من شاب أو شابة سيجد فرصة قد تنقل حياته من مستوى إلى مستوى أفضل بسبب التحاقه بالسوق وبعمله الخاص الذي سيحرص على حمايته وإدارته ورعايته.

لقد حمل اللقاء الذي جمع خادم الحرمين بأصحاب المهن ملامح عدة بدءاً من حضور الضيوف بزي العمل الرسمي الذي يمارسونه إلى حرص الملك على مصافحة جميع الحضور والتعاطي معهم وسؤالهم.. وتدعم الحكومة منذ فترة طويلة البرامج المهنية بشكل أساسي، لكن تلك البرامج واجهت إما عدم متابعتها بشكل حثيث للتغلب على عقباتها أو لم يُحسن الترويج لها بكفاءة.

في لقاء الملك سلمان بالعمال السعوديين رغبة للإشارة بضرورة الدور التنموي الذي يقوم به المهنيون في المملكة، وتسمية الأمور بمسمياتها وعدم الاختباء وراء مسميات مضللة بدعوى العيب الذي تنامى لمجتمع كان الكل فيه عاملاً.



*نقلا عن "الرياض"