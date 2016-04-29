إصابة رجل أمن في انفجار عبوة خارج مركز أمني بالأحساء

أدى انفجار عبوة ناسفة خارج أحد المراكز الأمنية في بلدة محاسن في الأحساء (شرق السعودية) ليل الخميس إلى إصابة أحد العناصر الأمنية، واحتراق عدد من المركبات المتواجدة في المركز. وحالة رجل الأمن المصاب مستقرة.

وتواصل الأجهزة الأمنية أعمال مسح ميدانية في موقع الحادث، الذي قالت الأجهزة الأمنية إن مجهولين نفذوه وبأن الأجهزة الأمنية تقوم بحملة تعقب للمهاجمين.

يذكر أن بلدة محاسن قد شهدت هجوما إرهابيا قبل فترة.

وبحسب ما نشر في وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد "صرح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه عند الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء الخميس 21 / 7 / 1437هـ، تعرض موقف خارجي مخصص لدوريات قوة أمن الطرق بالأحساء لانفجار عبوة ناسفة، نتج عنه إصابة طفيفة لأحد منسوبي القوة، وأضرار محدودة لخمس سيارات كانت متوقفة بالموقع. وقد باشرت الجهات المختصة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال قيد المتابعة الأمنية".