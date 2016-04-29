النشاط الرياضي المدرسي معزز لبرنامج «فطن»

(فطن) برنامج وطني لوقاية المجتمع من المهددات الأمنية والاجتماعية والثقافية والصحية والاقتصادية، ورسالته وقاية المجتمع التعليمي طلابا ومعلمين وبيئة تعليمية من المهددات المختلفة، وبما أن النشاط الرياضي يعمل على تربية الطالب تربية متزنة ومتكاملة من النواحي الوجدانية والاجتماعية والعقلية، فهو يعتبر معززا لأهداف ورسالة البرنامج الوطني (فطن)، وذلك من خلال ملء فراغ الطلاب بالأنشطة الرياضية المختلفة تحت اشراف قيادة تربوية متخصصة تعمل على تحقيق التربية المتزنة لأبنائنا الطلاب، خاصة إذا علمنا بأن الكثير من الطلاب لا يعرف كيف يشغل وقت فراغه أو يشغله بأنشطة ضارة تؤدي إلى مشكلات خطيرة له وللمجتمع، لذلك يجب علينا كتربويين ومعلمين متخصصين أن نساعد في ايجاد وتفعيل المناشط الرياضية المنوعة والمحببة والتي تسهم في تنمية السلوكيات القويمة والاتجاهات الاجتماعية السليمة عن طريق بعض المواقف الإيجابية في الألعاب والبرامج الرياضية، والعمل على اكساب الطلاب الثقة بالنفس وتنمية الأسلوب التوكيدي لهم، وأن يُقدر كل طالب أهمية استثمار وقت فراغه من خلال ممارسة النشاط الرياضي والعمل على إعداد القيادات الطلابية الواعية عن طريق إعطائهم الفرص الكافية للمشاركة في الأنشطة الرياضية واللجان المنظمة له مثل التحكيم والتسجيل والتوثيق والإعلام.

وتوصياتنا المستمرة لمعلمي التربية البدنية ورواد النشاط العاملين في المدارس وأندية الحي العمل على ابراز النشاط الرياضي المدرسي في حياة أبنائنا الطلاب وغرس المفاهيم والقيم التربوية الفاضلة وتعزيز الهوية الوطنية من خلال اكسابهم المهارات الشخصية والاجتماعية وتعزيز الانتماء لهذا الوطن الغالي.

مشرف تربوي لمادة ونشاط التربية البدنية

*نادر بن عبدالله السويكت، مدرب معتمد لبرنامج (فطن)



**نقلاً عن "اليوم"