ضمن خريجي جامعة شقراء.. أب وابنه ينهيان دراستهما سوياً

مازح أمير الرياض، الأمير فيصل بن بندر، الأب مشلح العتيبي وابنه محمد العتيبي بعد أن أنهيا دراستهما الجامعية سوياً وتخرجا ضمن خريجي جامعة شقراء هذا العام، بقوله للابن: "لا يغلبك أبوك" بعد أن شاهد تقديراتهم الدراسية.

الأب والابن أنهيا دراستهما الجامعية هذا العام حيث أتم الأب الشهادة الجامعية في التربية الخاصة، بينما أتم الابن دراسته في علوم الحاسب الآلي، حيث كانا يدرسان في فرع جامعة شقراء بالقويعية.

وقال الأب مشلح العتيبي، الذي أتم دراسته الجامعية في الوقت نفسه مع ابنه خريج الحاسب الآلي، إنه دخل الجامعة قبل ابنه بترم واحد إلا أن الابن "واصل التحدي بأخذ الفصول الصيفية مما جعله ينهي دراسته في الوقت نفسه معي وبالتالي أنا فخور بما أنجزناه".

وأضاف العتيبي: "أمير الرياض مازحنا وقال لابني لا يغلبك أبوك، بينما قلت له نحن متحديان في العلم والمعرفة لخدمة الوطن. كما أنه قال لنا مداعباً أيكم الأب".

وحول الدراسة الجامعية، قال مشلح العتيبي: "لا نحتك كثيراً في الحرم الجامعي بحكم وجوده في كلية مختلفة"، مضيفاً: "له رفاقه ولي رفاقي.. لكن العزم على التخرج سوياً كان تحدياً منه لتقليص الفارق الزمني بيني وبينه خصوصاً أنني سبقته بالدراسة في الجامعة".

منسوبو جامعة شقراء فخورون بنموذج التخرج الذي قدماه للمجتمع عبر الأب والابن، مشيرين إلى أن العلم لا يتوقف عند سن معينة أو لدى أشخاص معينين، وقدموا الأب والابن كنموذج تخرج لوحدهما في الحفل الرسمي الذي أقيم لتخريج أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة من مختلف كليات جامعة شقراء.