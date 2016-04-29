لسنا مع التغيير نخشى عواقب هذا التغيير لماذا نجازف؟ هل فعلاً سنتحول؟ ماذا لو لم نحب ما تحولنا إليه؟ وهل التحول خيار أفضل؟

عبارات سمعناها ولا نزال نسمعها وهي تساؤلات طبيعية يحركها القلق لشعوب اعتادت لعقود أن تكون أسيرة لنمط واحد لا يتغير.

أن تكون قطاراً آمناً خطوط سيره معروفة لكنها محدودة!

كم مرة سألنا فيها أنفسنا لماذا لا نتغير؟ كم مرة حسدناً شعوبا لأنها تغيرت؟ كم مرة قارنا فيها أنفسنا بغيرنا، وتحسرنا لأننا لم نتغير مثلهم (مدن كثيرة زرناها حركت فينا مشاعر قوية) وقلنا فيها ليتنا نتغير؟

الآن فقط دعواتنا الخفية بدأت تتحقق ما كنا نطالب به منذ سنوات بأن ننطلق في سباق التنمية ونخرج عن أطرنا القديمة أن نخرج من الشرنقة التي دخلناها ونحن نزحف لنكون فراشة جميلة تحلق قد استجيبت.

روح الشباب التي نتوق إليها قد دبت من جديد في المجتمع الجرأة في اتخاذ هذا القرار كانت مطلوبة لأن الشعب ظل لسنوات أسيراً لخوف واحد ماذا لو انتهى النفط؟ هل سنعود للفقر من جديد؟

الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- في لقاء العربية ذكر حقيقة مهمة يجب على الشعب أن يستوعبها ويؤمن بها ماذا كنا قبل النفط؟ وما الذي أحدثه النفط فينا في بداية الأمر وكيف استحوذ علينا حتى أصبح هو هاجسنا الأول.

لقد كان كنزاً واكتشفناه لكننا لن نجلس بجانبه نحرسه ونقتات عليه حتى ينفذ!

نحن أمام قرار بالتحول جريء لكنه واجب.

القدسية التي أشار فيها الأمير محمد بن سلمان حول نظرتنا لشركة أرامكو هي صورة نمطية لما صرنا إليه كسعوديين بعد اكتشاف النفط. حصلنا على شيء ثمين استفدنا منه لكننا صرنا أسرى لاحتياجنا له أو لفهمنا لأي مدى هو هذا الاحتياج. يجب أن نكون أقوى من ذلك يجب أن تكون ثقتنا بأنفسنا وبما نستطيع أن نفعله أقوى.

هذه هي الرساله التي وجهها الأمير محمد بن سلمان للسعوديين في لقاء العربية وللعالم أجمع نحن لسنا أقل من غيرنا في أي شيء فلماذا نخاف من أن نغير من استراتيجياتنا لنكون أفضل؟ لدينا موارد متنوعة نمونا السكاني عالٍ، شبابنا واعد أثبت نفسه وتفوقه في برامج الابتعاث المختلفة لدينا قيمنا الثابتة ومستقرون سياسياً. هذه العوامل هي خلطة النجاح التي يحتاجها أي بلد لينمو ويزيد في تطوره.

فمهما بدت خطوة بيع جزء من هذه الشركة العريقة مقلقة للبعض فهي مؤشر قوي على الحيوية التي تدار بها الحكومة.

الشعب السعودي يعيش انفتاحاً جديداً مغايراً لما عاشه في السابق هذا الانفتاح يعطي أملاً قوياً بالتحسن والتطور يعطي ثقة بقوة القيادة ووجود رؤى واضحة وأهداف بعيدة المدى والأهم من ذلك فاعلية في التنفيذ.

الفاعلية والتنفيذ هي ما نحتاجه الآن ونراه فعلاً يتحقق الآن، الملك سلمان -حفظه الله- أحدث نقلة نوعية في حياة السعوديين تجسدت في مواقف عدة فيها من العزة الاستقلالية والقوة ما يكفي لتحقيق نهضه أكبر.

ما أكثر ما قيل في السابق من خطط ومن انتقادات ومن نداءات وتطلعات وتنظير حول الجمود والروتين الذي عاشته المملكة في فترة من الفترات هذا الروتين أصبح نقطة ضعف لأنه سيطر علينا وحد من قدراتنا التنموية.

نحن أمام تحد جديد وهذا التحدي لا يمكن أن يوجد ما لم يكن هنالك مبادرات ومجازفات مدروسة لتحقيق مكاسب أكبر وكسر القالب الجليدي الذي تقولبنا فيه باعتمادنا الكلي على النفط في اقتصادنا حتى تجمدنا.

ما ستضخه هذه المبادرة من أموال وما تحمله معها من تحفز هي التي يجب أن تدفعنا فعلياً لأن نتعلم السباحة والغوص لنكتشف بحوراً أخرى ونكتشف كنوزها.

الخطاب كان مباشراً للسعوديين نحن قد اتخذنا قراراً فعلياً لنرتقي أكثر ونزداد قوة فهل أنتم جاهزون لذلك؟

ما كنتم تطلبونه دائماً وتتمنونه بالتغيير هو أمامكم الآن لتخوضوا التجربة بكل صعوباتها ومخاوفها وتجتازوا عقباتها واحدة تلو الأخرى لتصلوا للمكان الذي تطمحون له وتستحقونه فنحن أهل لذلك.

*نقلاً عن "الرياض"