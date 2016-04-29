وفاة شخصين في تصادم قطار مع شاحنة في الخرج

وقع حادث تصادم لقطار بضائع مع شاحنة مساء الخميس قرب محافظة الخرج (80 كلم جنوب العاصمة السعودية الرياض) عند محاولة سائق الشاحنة اجتياز أحد تقاطعات القطار.

وأعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أنه نتج عن هذا الحادث وفاة سائق الشاحنة وإصابة مرافقه إصابة بليغة، وما لبس هذا الأخير أن فارق الحياة. وقد باشرت شرطة الخطوط الحديدية والجهات المختصة الأخرى الحادث في حينه لإجراء التحقيقات اللازمة.

وشدد مصدر بالخطوط الحديدية على أهمية التزام قائدي المركبات المختلفة الأنظمة المرورية لهذه التقاطعات حفاظاً على أرواحهم وأرواح ركاب القطارات والممتلكات وعدم المخاطرة بتجاوز الخط الحديدي.