السعودية.. "رُبى" حالة مطرية حتى منتصف الأسبوع

كشف أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية بالسعودية، الدكتور عبدالله المسند أن لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالسعودية "لَتَحم"، قررت تسمية الحالة المطرية التي تشهدها السعودية حالياً باسم "رُبى"، والتي كانت مميزة في قوتها، وغزارتها.

وكانت مناطق الجنوب الغربي، والغربية ومنها منطقة المدينة، والوسطى، وأجزاء من الشمالية مسرحاً لحالة رُبى، وقد بدأت حالة رُبى المطرية يوم الثلاثاء 26 نيسان/إبريل الجاري، ومتوقع أن تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

و"رُبى" عبارة عن نزول كتلة هوائية علوية باردة في طبقة 500 هكتوباسكال "على ارتفاع نحو 5000م" أثرت على المنطقة بشكل عام، ومترافقة مع تمدد لكتلة هوائية مدارية رطبة باتجاه أجواء السعودية، وتسخين عال لسطح الأرض سمح بنشاط الرياح الحملانية تشكلت معها السحب الركامية الرعدية الممطرة.

وقال المسند: "للمرة الأولى منذ تأسيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية تُسمى 4 حالات مطرية خلال شهر واحد فقط، وذلك تزامناً مع حالات جوية استثنائية شهدها شهر إبريل لهذا العام 2016م".

وأضافت اللجنة أن هدف التسمية للحالات المناخية وُضع للتعريف والتوثيق التاريخي، والعلمي للحالات المناخية المميزة في السعودية. يذكر أن اللجنة منذ نشأتها، أقرت 20 اسماً لحالات جوية أبقت لها بصمة مناخية في السعودية.