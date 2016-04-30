"مدني" المدينة المنورة يباشر حالات إنقاذ جراء المطر

شهدت منطقة المدينة المنورة، أمس الجمعة، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على بعض أحياء المنطقة، شملت حي الجرف وشوران والعاقول والطيارية وقرى المندسة وضعا، سال على إثرها بعض الأودية، كوادي الخنق والبلاع بضعا، والشعاب الصغيرة والمتوسطة بمجراها الطبيعي.

كما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة العيص، شملت العيص والمثلث والقويرات والمربع، سال على إثرها بعض الأودية. وكذلك الحال في محافظة الحناكية، مركز النخيل، حيث سالت أودية النخيل وابو غشاه ووادي احامر، ومحافظة المهد.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني، أن الدفاع المدني تلقى 10 بلاغات احتجاز مركبات وأشخاص تم إنقاذهم وهم بصحة جيدة، إضافة إلى بلاغات بسيطة عن انقطاع التيار الكهربائي تعاملت معها الجهة المختصة في حينه، وبلاغين عن دخول المياه لمنزلين تم إنقاذ ذويهما وهم بصحة جيدة.

وأفاد الجهني أنه تم تطبيق خطط الطوارئ في مثل هذه الحالات وبمشاركة كافة الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للقيام بمهامها ومسؤولياتها لتأمين السلامة على الطرق والأودية.

من جهته، قام الدفاع المدني بالمحافظات بنشر دوريات السلامة لمتابعة الحالة وإبعاد المتنزهين عن أماكن الخطر وبث الرسائل التوعوية. كما حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المسافرين على طريق المدينة المنورة شجوى العلا لأخذ الحيطة والحذر والانتباه من أماكن تجمع المياه وتقاطع الطرق.