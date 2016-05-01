أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على بعض مناطق المملكة

توقّعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، ونجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة تمتد إلى منطقة المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية والغربية لمنطقة الرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية الغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية تتحول إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الشمالي, وشمالية على الجزء الأوسط بسرعة 15-35كم/ساعة, وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20- 45كم/ساعة على الخليج العربي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

