الجبير: النظام السوري يرتكب "جرائم حرب" في حلب

اتهم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأحد النظام السوري بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة حلب شمال سوريا التي تتعرض لقصف عنيف منذ تسعة أيام رغم اتفاق وقف الأعمال الحربية.

وقال الجبير في تصريح صحافي "ما يحدث من انتهاكات في حلب من قبل طيران النظام وحلفائه هو جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

هذا ويغادر الجبير مساء الأحد إلى جنيف لإجراء محادثات تتعلق بالملف السوري مع نظيره الأميركي جون كيري.

وساد هدوء نسبي مدينة حلب الأحد التي أوقع القصف عليها منذ 22 من إبريل 253 قتيلا من المدنيين بينهم 49 طفلا حسب المرصد السوري لحقوق الانسان، والقسم الاكبر من القتلى سقط نتيجة القاء قوات النظام براميل متفجرة.