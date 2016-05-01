السبهان: العراق يستحق العيش بأمن وسلام ورخاء

أكد سفير السعودية لدى العراق ثامر السبهان سلامة جميع أعضاء البعثة، معرباً عن أمله بحل الأمور سريعاً. وقال السبهان: "فالعراق وأهله يستحقون العيش بأمن وسلام ورخاء".

وغرّد السبهان على صفحته في تويتر: "الحمد لله جميع أعضاء البعثة بخير، ونأمل أن تحل الأمور سريعاً، فالعراق وأهله يستحقون العيش بأمن وسلام ورخاء".

وكانت بغداد شهدت "فوضى عارمة" السبت، واقتحام متظاهرين غاضبين للمنطقة الخضراء ومبنى البرلمان. يذكر أن المنطقة الخضراء في وسط بغداد تضم مقر البرلمان والقصر الرئاسي ومكاتب رئيس الوزراء، إضافة إلى سفارات عدة، بينها سفارة السعودية والولايات المتحدة.