السجن 6 سنوات لـ "يمني" موّل إرهابياً من السعودية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم يمني الجنسية، بالسجن لمدة ست سنوات، لتمويله الإرهاب، من خلال استلامه مبلغاً مالياً من أحد الأشخاص في السعودية وإيصاله لإرهابي في اليمن.

وقررت المحكمة الحكم على المقيم اليمني بالسجن لمدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على الأمر الملكي رقم (أ/44) الصادر في تاريخ 3/4/1435هـ الفقرة الأولى ومنها ستة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة هاتفه المحمول المضبوط معه بناء على المادة (13) من ذات النظام، وستة أشهر بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة بناء على المادة (5-6) من نظام مكافحة التزوير، وثمانية أشهر بناءً على المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود.