السعودية.. إحباط تهريب "كوكايين" داخل أحشاء راكب

أحبط جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بمنطقة المدينة المنورة، تهريب 936.9 غرام من مخدر الكوكايين، عُثر عليها مخبأة في أحشاء أحد الركاب القادمين إلى السعودية عبر المطار.

وفي التفاصيل، أكد فيصل الدباغ، مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، أنه عند إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب إحدى الرحلات القادمة، اشتبه المراقب الجمركي فيه، وقرر إحالة الراكب لجهاز فحص الأحشاء بالأشعة.

وعند فحص الراكب، عُثر داخل أحشائه على 83 كبسولة صغيرة الحجم تحتوي بداخلها الكمية المذكورة من مخدر الكوكايين. وجرى اتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة حيال الواقعة.