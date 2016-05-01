بالصور.. أسماك الحريد فريسة شباك مهرجان جازان للصيد

شهد الآلاف من مواطني جازان مشهد الصيد الجماعي السنوي الذي يستهدف أسماك الحريد في شاطئ الحصيص بمحافظة فرسان، أمس السبت، بعد أن حاصرته شباك المواطنين لنقله إلى العالمية.

ويبدأ مهرجان صيد سمك الحريد في خليج حصيص في شهر أبريل من كل عام، حيث يشارك أهالي جازان بالعرس السنوي على طريقتهم التقليدية في صيد سمك الحريد. ويعتبر المهرجان لدى أهالي فرسان تراثا متعارفا عليه من قديم السنين.

وبدأت لجنة الصيد استعداداتها مبكرا لجمع أشجار "الكسب"، حسب ما يطلق عليها الأهالي، حيث توضع هذه الشجرة لمنع خروج السمك من الممر المائي، إضافة إلى الشبك والحواجز.

بعدها انطلق المتسابقون إلى الممر المائي، معلنين بذلك انطلاق فعاليات صيد سمك الحريد في موسمه الثالث عشر، حيث يتم صيد أكبر قدر ممكن من الأسماك.

ولم تقتصر هذه الفعالية على الشباب، حيث شارك فيها أيضا الأطفال وكبار السن للاستمتاع بهذا التراث الفرساني القديم. وبعد انتهاء السباق، أُعلنت أسماء الفائزين الحاصلين على أكبر كمية من الأسماك، وقام وكيل الإمارة بتسليم الجوائز للمتسابقين الفائزين.