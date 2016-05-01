برعاية خادم الحرمين.. تخريج 1200 طبيب وطبيبة الأربعاء

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم الأربعاء القادم حفل تخريج الدفعة التاسعة عشرة من الأطباء والصيادلة الحاصلين على شهادة الاختصاص السعودية وذلك في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

وسيتضمن الحفل تخريج أكبر دفعة من الأطباء والصيادلة في تاريخ الهيئة الذين بلغ عددهم 1205 خريجين وخريجة في التخصصات الصحية كافة يمنحها حافزاً قوياً على مضاعفة العطاء والإنجاز والأداء المتميز الذي يجعلها في مصاف الهيئات العالمية ذات الحضور المباشر والمكثف في التدريب والتأهيل الطبي.

يذكر أنه بالإضافة إلى خريجي هذا العام، فقد تم تخريج 8376 خريجاً وخريجة يعملون استشاريين وأخصائيين في مجالات اختصاصهم في القطاعات الصحية المختلفة حتى الدفعة الثامنة عشرة.