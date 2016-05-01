سيناريوهات ارتفاع الريال السعودي في ظل "رؤية 2030"

توقع خبراء اقتصاديون أن يشهد الريال السعودي ارتفاعاً غير مسبوق بالسوق الموازي للعملات الأجنبية، في ظل الرؤية السعودية 2030، ليرسموا سيناريوهات متفائلة لانتعاش الطلب على الريال السعودي فضلاً عن الواردات من السلع والخدمات من الأسواق الخارجية بفضل هذا الانتعاش، حيث ستعمل رؤية السعودية 2030 على زيادة الإيرادات غير النفطية بنسب لا تقل عن أربعة أضعاف.

وكان مرصد الآفاق الاقتصادية التابع للبنك الدولي، قال في تقريره البياني إن رؤية السعودية 2030 خطوة هامة في تنفيذ إجراءات هيكلية رئيسية لتحسين كفاءة القطاع العام وتفعيل الخصخصة وإصلاحات الدعم ومبادرات تنويع الإيرادات، منوها بارتفاع سعر الصرف الفعلي والحقيقي للريال السعودي بأكثر من 35 % خلال الفترة من عام 2008 إلى 2016، متوقعاً أن يؤدي فرض الاحتياطي الفيدرالي زيادات في أسعار الفائدة إلى تضخيم هذا الأثر عن طريق رفع سعر صرف الدولار ومن ثم زيادة سعر صرف الريال السعودي.

حول ذلك، يرى عادل الملطاني، شيخ طائفة الصرافين بمكة المكرمة أن رؤية 2030 التي ستعمل على زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليون معتمر، من شأنها أن ترفع الطلب على الريال السعودي لمستويات غير مسبوقة، مشيرا في حديثه إلى أنه رغم ثبات سعر صرف الريال مقابل الدولار عند 3.75 إلا أن الطلب الكثيف على الريال بسبب كثافة الحجاج المتوقع قدومهم، سوف يعزز قيمة الريال مقابل العملات الأخرى.

وقال الملطاني لـ"العربية نت" إن أموال الحجاج والمعتمرين المنفقة داخل السعودية تلعب دوراً بارزاً في عملية الحركة الاقتصادية، حيث إن أثرها يمتد إلى انتعاش الطلب على الواردات لتغطية سوق الحجاج والمعتمرين من السلع والخدمات من الأسواق الخارجية من طرف الوكلاء والتجار، مبيناً أن تزايد الطلب على الواردات مع ثبات العوامل الأخرى يؤدي إلى رفع سعر صرف الريال السعودي مقابل العملات الأجنبية: "بالتالي الاستفادة من جانبين؛ جانب بيع وشراء العملات، وجانب الطلب على الواردات".

مؤشرات مستقبلية

من جهته، أكد الباحث الاقتصادي، محمد عبدالله، أن رؤية السعودية 2030 تستهدف تحقيق إيرادات غير نفطية بنحو تريليون ريال، دون الاعتماد على البترول بشكل رئيسي في الإيرادات، موضحاً لـ "العربية نت" أن مرصد الآفاق الاقتصادية التابع للبنك الدولي أفاد أن سعر الصرف الفعلي للريال السعودي تزايد بنسبة 35%، مع مؤشرات مستقبلية بتزايد هذه النسبة مع تزايد أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي بدوره سيرفع من سعر صرف الدولار.

وقال عبدالله إن سعر صرف الريال السعودي مقابل العملات الأجنبية يعد واحداً من أهم محددات صحة الاقتصاد التجارة البينية، مشيرا إلى أن رؤية 2030 بما اشتملت عليه من رفع للصادرات غير النفطية إلى 50% ستحقق ارتفاعاً للريال السعودي الذي سوف يساهم إلى خفض ميزان التجارة للدولة، وبالتالي خفض معدل التضخم، مما سوف يساهم في ارتفاع سعر الفائدة الذي سيقدم للمقترضين في الاقتصاد عوائد أعلى مقارنةً بالدول الأخرى، مما سيجذب رؤوس الأموال الأجنبية، فضلاً عن أنه سوف يؤثر إيجاباً على الحساب الجاري الذي يعد ميزان التجارة بين الدولة وشركائها التجاريين.