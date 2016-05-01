6 فئات مستفيدة من 100 ألف مسكن جديد بالسعودية

أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن تجهز ‫مئة ألف مسكن للتخصيص والتسليم ابتداء من شعبان المقبل على مراحل شهرية ولمدة عام.

وقالت الوزارة تماشياً مع رؤية السعودية 2030، تخصيص وتسليم مئة ألف مسكن لمستحقي الدعم ستساهم في توفير مساكن ملائمة للأسر السعودية، حيث إن رؤية السعودية 2030 تؤكد على أهمية رفع نسبة تملّك المواطنين للسكن المناسب عن طريق بناء شراكة فاعلة مع المواطن.

وقامت الوزارة بتخصيص المساكن المذكورة لـ100 ألف أسرة بكافة مناطق المملكة حسب الأولويات لتحقيق العدالة والتوازن بين المستحقين، وسيتم خلال أسابيع تسليم عدة مشاريع، منها مشروع حفر الباطن والشنان ورياض الخبراء وبيش وصامطه وصبيا.

وأوضحت الوزارة أن الفئات المستفيدة في تخصيص وتسليم المئة ألف مسكن هي:

أولاً: 40 سنة فما فوق.

ثانياً: أسرة من رجل مع أبنائه.

ثالثاً: أسرة من أرملة مع أبنائها.

رابعاً: أسرة من مطلقة مع أبنائها.

خامساً: ذوو الاحتياجات الخاصة.

سادساً: ذوو الدخل المتوسط فما دون.