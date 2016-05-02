السعودية.. انخفاض معدل الجريمة 28% في مكة المكرمة

أكد مدير شرطة مكة المكرمة اللواء سعيد القرني، انخفاض معدل الجريمة بنسبة 28% على مستوى منطقة مكة المكرمة، موضحاً ضبط أكثر من 120 ألفاً من مخالفي نظام الإقامة والعمل في العام الماضي.

وأوضح القرني عقب حفل إدارة التخطيط والتطوير بشرطة العاصمة المقدسة لتكريم الجهات المتعاونة بتنفيذ خطط وبرامج إدارة التخطيط أمس، أنه تم تحقيق الكثير من الأعمال الإيجابية في الضبط الإداري والبحث الجنائي والكثير من القضايا المختلفة، مشيرا إلى أن القضايا لا تسجل ضد مجهول.

وأشار القرني إلى أن جميع الإدارات بالعاصمة المقدسة ستعمل قبل موسم الحج المقبل، وتدار من قبل مركز العمليات الموحدة 911.

وعن زيادة المراكز الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة قال إنها تخضع لعدة معايير وليست عملية اجتهادية، مشيرا إلى أن هناك 10 مراكز تؤدي غرضها المطلوب، وهذا لا يمنع بإعادة النظر بين فينة وأخرى إذا احتاج الأمر ذلك.