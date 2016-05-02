في مقطع واتساب صوتي، شرح مُزارِع سعودي آلية حصول الغلاء في سعر الطماطم!.

يقول: إنه يبيع كرتون الطماطم الذي يحتوي على ٤ كيلو في مزاد الصُبْح بحلقة الخضروات بـ٢ ريال، أي بنصف ريال للكيلو، ويُفاجأ بعدها أنّ الكيلو يُباع للمُستهلكين في محلّات التجزئة بـ٧ ريالات على الأقل!.

ويقول أيضًا: إنه لو كانت هناك رقابة وتواجد لموظفي وزارة التجارة أو الأمانات خلال مزاد الصبح اليومي لدُحِرَ غلاءُ الطماطم، بتحديد نسبة الربح المعقولة للمزارعين، ثمّ لتُجّار الجملة والتجزئة، التي لا تُرهِق كاهل المُستهلكين!.

أنا أرى أنّ قوْل المُزارِع سخيف، ولم يقنعني إلّا بنسبة ١٠٠٪ فقط، ويبدو أنه من المُرْجِفِين في الأرض، ولو كنت أعرفه لقذفته بالطماطم على أرنبة أنفه، إذ من قال أصلاً إنّ الطماطم غالية ومجنونة السعر؟ وأين المشكلة إذا رُبِحَ منّا نحن المُستهلكين الغلابة نسبة قدرها ١٤٠٠٪ على الأقل؟ والطماطم رخيصة وعاقلة السعر بل سِتّ العاقلين، فكُفّ لسانك أيها المزارع عن الطماطم وعنّا، إذ نحن بمزاجنا ندفع للتُجّار من أموالنا التي لم يعرق جبيننا لأجلها، وإذا كان «السِيدْ راضي فماله القاضي؟» فدعهم يربحوا بِفُحْشْ، لماذا تحسدهم؟ والمهم هو أن نأكل الطماطم في الشكشوكة والكبسة، ثمّ لماذا تريد إزعاج موظفي الوزارة والأمانات بإيقاظهم في الصباح الباكر؟ وبإشرافهم على المزاد حتى لو كان يستغرق ساعة فقط؟ ألم تعلم أنهم قد سهروا على مصلحتنا طيلة الليل لدحر الغلاء في السِلَع الأخرى؟ حتى أصبحت أسواقنا مضرب المثل للرُخْص؟ وأنّ من واجبنا أن نُريحهم للآخر، حتى لو غابوا وناموا للظهيرة، وصدق من قال: إنّ الطماطم طماطمنا والناس يضاربونا، ورمضان عالباب، ويا أمان المُستهلكين!.



*نقلا عن "المدينة"