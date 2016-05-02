الملك سلمان يجتمع برئيس تركمانستان ويوقعان 9 اتفاقيات

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بالرئيس قربان قولي محمدوف، رئيس جمهورية تركمانستان. وألقى خادم الحرمين الشريفين، كلمة رحب فيها بضيفه، وقال "إن زيارتكم للمملكة تأتي تجسيداً لعمق العلاقات بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، التي نتطلع إلى تعزيزها وتنميتها في الجوانب كافة، خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية وفي قطاع النفط والغاز والطاقة والزراعة والثروة الحيوانية، والسياحة والتنسيق مع بلادكم في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف".

وأضاف الملك سلمان في كلمته "فخامة الرئيس: إننا إذ نشيد بما حققته بلادكم من استقرار سياسي وتطور اقتصادي، لنقدر سياستها المتسمة بالحياد واحترام مبدأ حسن الجوار، كما نشيد بمواقفها تجاه قضايا المنطقة وحرصها على دعم الاستقرار فيها، وتأييدها للقرارات الخاصة بالتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، ونأمل أن تثمر الجهود الدولية في حل الأزمة السورية وفق بيان (جنيف1) وقرار مجلس الأمن رقم (2254)، وأن تسفر المحادثات بين الأطراف اليمنية عن إيجاد حل للأزمة وفق المبادرة الخليجية، ونتائج الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، كما ندعو إيران إلى التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودعم الميليشيات والأحزاب المسلحة".

من جهته، أبدى رئيس جمهورية تركمانستان سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين على ما وجده والوفد المرافق له من حفاوة استقبال وكرم الضيافة، مؤكداً على متانة العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركمانستان، وما تتميز به من تعاون مثمر في مختلف المجالات، ومن بينها التعاون الاقتصادي والتجاري.

وأشار إلى حرص بلاده على تطوير وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين، ودعم كل الجهود الهادفة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

بعد ذلك بحث الجانبان العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين، وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

عقب ذلك وبحضور خادم الحرمين الشريفين، ورئيس جمهورية تركمانستان، جرى التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرنامج تعاون بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية تركمانستان على النحو التالي:

أولاً: اتفاقية للتعاون في المجال الأمني.

ثانياً: مذكرة تفاهم في مجال الرياضة.

ثالثا: اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.

رابعاً: مذكرة تفاهم بشأن تمويل مشاريع في تركمانستان، بين حكومة تركمانستان والصندوق السعودي للتنمية.

خامساً: مذكرة تفاهم في مجال التجارة والصناعة.

سادساً: مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية.

سابعاً: مذكرة تعاون في المجال العلمي والتعليمي.

ثامناً: اتفاقية الخدمات الجوية.

تاسعاً: برنامج التعاون بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية، ومعهد العلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية التركمانية.