الملك سلمان يطالب إيران بالكف عن التدخل بشؤون المنطقة

طالب العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إيران بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودعم الميليشيات والأحزاب المسلحة.

وأعرب الملك سلمان في كلمة خلال جلسة مباحثات رسمية أجراها مع رئيس تركمانستان، قربان قولي محمدوف، عن أمله بأن تسفر المحادثات الجارية بين الأطراف اليمنية عن إيجاد حل للأزمة وفق المبادرة الخليجية، ونتائج الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان، التقى بالرئيس قربان قولي محمدوف، رئيس جمهورية تركمانستان. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين، وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

عقب ذلك وبحضور خادم الحرمين الشريفين ورئيس جمهورية تركمانستان، جرى التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرنامج تعاون بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية تركمانستان.