وزير خارجية ألمانيا يشيد برؤية السعودية 2030

أشاد وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، والتر فرانك، بإقرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، رؤية السعودية 2030، والجهود المبذولة من الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي الطموحة، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأبدى في لقاء صحافي نشرته صحيفة "دي فيلت" الألمانية إعجابه بالسياسة الاقتصادية الجديدة والجريئة التي انتهجتها المملكة مؤخراً وتوجت بإعلان ولي ولي العهد رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الهادفة لنهضة ورفاهية المجتمع السعودي وإيجاد بدائل أخرى عن النفط وخصخصة جزء من شركة أرامكو، ما سيسهم في تطوير الشركة العملاقة وزيادة شفافيتها.

وتطرق وزير الخارجية الألماني إلى الدور الرائد والمؤثر للأمير محمد بن سلمان في حل ملف اليمن وسعيه لإيجاد حلول سياسية ناجحة في خضم هذه الفترة الحرجة التي تمر بها المنطقة، معرباً في الوقت ذاته عن سعادته بجهوده لحل القضية اليمنية ومساعيه للعمل مع ألمانيا لإحلال السلام في اليمن والدور الملموس الإيجابي الذي يقوم به.

وأعرب الوزير شتاينماير عن سروره لبدء محادثات السلام فعليا في الكويت، مؤكداً أهمية العلاقات المميزة مع المملكة والعمل على تعزيزها.