السعودية.. الإرهابيون يخسرون مواقعهم ويلجأون للجبال

كانت الصحارى مسرحاً للإرهابيين في آخر 3 عمليات لهم، فقد استهدفوا رجال الأمن، وهربوا للجبال واختبأوا هناك، ففي الشملي في منطقة حائل لجأ الإرهابي سعد وأخوه للجبال حيث تم قتلهما هناك.

ولجأ وائل الرشيدي ومجموعته الإرهابية إلى جبال المستجدة في حائل للاختباء بعد جريمتهم التي نفذوها بحق ابن عمهم بدر الرشيدي من قوة الطوارئ الخاصة، وتم القضاء عليهم من قبل قوات الأمن بعد حصار استمر لساعات في جبال المستجدة.

وتسجل وزارة الداخلية الحالة الثالثة التي يلجأ إرهابيون للجبال في منطقة وعرة في بيشة بعد أن تم القضاء على اثنين من الدواعش والقبض على الثالث.

في هذا السياق، أكد البروفيسور يوسف الرميح، أستاذ مكافحة الجريمة والإرهاب والمستشار الأمني لـ"العربية.نت"، أن توجه الإرهابيين نحو الجبال جاء بعد أن فقدوا كل مواقعهم وأصبح الوعي كاملاً لدى الناس، فأصبحت الجبال ملجأً لهم، وباتوا مكشوفين أمام الجهات الأمنية، وبذلك تحققت نجاحات متميزة في الضربات الاستباقية.

وقال الرميح: "لا يمكن أن يتواجد الإرهاب الآن في الاستراحات والبيوت كما كان سابقاً، لأن أعين الناس أصبحت أكثر ترقباً وحذراً منهم، وأصبح الوعي كبيراً".

وأضاف: "الإرهابيون يتعمدون الاختباء وسط الناس وفي البيوت في السابق، وبعد أن أصبحوا مكشوفين في تحركاتهم وعلاماتهم والبلاغات من المواطنين والتجاوب الكبير ضدهم هربوا نحو الصحراء وتحصنوا في الجبال".

ورأى البروفيسور الرميح أن التمويل تقلص كثيراً، إلا أنه لا تزال هناك أموال تأتي لهؤلاء لكنها ليست كما كانت في السابق، فقد أصبح الإرهاب مخنوقاً مالياً.

وقال الرميح: "نشاهد ذلك من خلال المضبوطات من الأسلحة والتجهيزات وحتى ملكيات السيارات. الكثير من منافذ التمويل قد أغلقت وسدت تماماً، ولا تزال الجهات تسعى لغلقها والتضييق عليها".