السعودية.. البحث عن الشاب الذي سكب القهوة على عامل مقهى

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين صورة ظهر فيها عامل في أحد المقاهي في تبوك منهمر في البكاء وعليه آثار قهوة مسكوبة على ملابسه.

وأوضح وكيل الشركة في المنطقة الشمالية محمد الزين عبر حسابه في تويتر أن الحادث وقع صباح يوم الأحد بأحد فروع مقهى بارنيز في تبوك، بعد مشادة بين العامل وأحد الزبائن بسبب خلاف مالي وقام الزبون بسكب القهوة الساخنة على العامل وترك المكان.

وأشار إلى أن الشركة تقدمت ببلاغ لمركز شرطة الحمراء بتبوك حول الواقعة وتم التعميم بالبحث عن الشاب وتحويل القضية للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات وإرجاع الحق القانوني للعامل.

ونوه الزين إلى أنه تم تكريم العامل ومكافئته رداً لاعتباره من قبل مدير فروع المنطقة وأعضاء العمل.