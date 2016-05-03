السعودية.. حرمان طلاب مسيئين من إكمال دراستهم هذا العام

أصدرت وزارة التعليم قراراً بحرمان الطلاب الذين ظهروا في مقطع فيديو تم تداوله مؤخراً وهم يسيئون إلى معلمهم داخل قاعة الدرس في إحدى مدارس الرياض من الدراسة لهذا العام.



وفي تفاصيل القرار أنه نظراً لما قام به الطلاب من إساءة بالغة لمعلمهم وبالتالي للعملية التعليمية التي أساسها الاحترام والتقدير للمعلم والمعلمة وبناء على ما رأته اللجنة المركزية لقضايا الطلاب والطالبات في جهاز الوزارة اعتماداً على محضر اللجنة المشكلة من تعليم الرياض، فقد تقرر حرمانهم من الدراسة لهذا العام ومنعهم منها في جميع المدارس بإدارات التعليم.



كما وجهت الوزارة بحجب نتائجهم لهذا العام، وتم التأكيد على إدارة الإشراف التربوي وإدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الرياض بمتابعة المعلم والطلاب كذلك إدارة المدرسة التي حصلت فيها الإساءة ابتداء من العام الدراسي القادم.

