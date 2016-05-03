بالصور.. فرنسا تتعرف على الفن السعودي المعاصر

افتتح سفير السعودية لدى جمهورية فرنسا الدكتور خالد بن محمد العنقري، معرض "الفن المعاصر السعودي" في مدينة كان بجنوب فرنسا الذي يحتوي على عدد من الأعمال الفنية واللوحات التشكيلية المعاصرة لمجموعة من الفنانين والفنانات السعوديين.

وأوضح السفير العنقري أن الوجود الثقافي للفنان في المحافل الدولية يقدم الصورة الصحيحة للمجتمع السعودي المبدع والمثقف والمتسامح، حيث إنها اللغة التي يفهمها ويتذوقها الجميع، ووسيلة فعالة للتواصل والحوار مع الآخر أياً كان توجهه وانتماؤه.

حضر الافتتاح عدد كبير من السياسيين ورواد الثقافة والفن الفرنسيين، وحظي باهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام الفرنسية، كونه أول معرض فني تقيمه السفارة في مدينة كان الساحلية.

يذكر أن معرض الفن المعاصر السعودي الذي يستمر 3 أيام، جمع نحو 17 فناناً وفنانة من مختلف المدارس الفنية المعاصرة، وسينتقل إلى العاصمة الفرنسية باريس في تاريخ 12 مايو لمدة 6 أيام في قاعة Acurial بجادة الشانزيليزيه.