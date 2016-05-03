تجفيف منابع الإهدار وأسبابه أولاً

•• بعد سنوات طويلة من العمل في إعداد الميزانية التقديرية السنوية للدولة.. بكل ما كانت تنطوي عليه من "كيفمائية" وارتجال وعدم خبرة كافية ولا سيما لدى الوزارات والأجهزة والقطاعات الحكومية.. فقد سرني كثيراً ما سمعته من سمو الأمير محمد بن سلمان من توجهات علمية محكمة نحو معالجة هذه الناحية بما يخدم رؤية المملكة الجديدة 2030.. وكذلك ما قرأته في الصحف بعد ذلك من تدريب وزارة المالية (2850) موظفاً من مختلف الوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية ممن لهم علاقة بإعداد وتجهيز ميزانيات وزاراتهم ومصالحهم..

•• لكن ما لم أقرأه أو أطلع عليه حتى الآن هو.. تغيير أسلوب تعاطي وزارة المالية مع مشروعات الميزانيات المقدمة من قبل كل وزارة وجامعة وهيئة ومؤسسة حكومية أيضاً.

•• فقد حدثني أكثر من مسؤول كبير عن أسلوب "المقايضة" الذي كان سائداً في دراسة الوزارة لمشروع ميزانية كل قطاع طوال الخمسين سنة الماضية.. وكذلك عملية "القصقصة" والاختصار والاستبعاد والإلغاء لبعض المشروعات أثناء المناقشة بين ممثلي وزارة المالية وممثلي الوزارات والجامعات والمصالح المختلفة.. دون الركون إلى أي معايير اقتصادية.. أو علمية.. ودون الربط بين مبدأ الموافقة على اعتماد البنود والمشروعات وبين الخطط القطاعية أو الخطة العامة للدولة..

•• بعض هؤلاء قال لي.. إن المساومات تصل بين الطرفين إلى حد الاتفاق على تخفيض مشروع الميزانية المقدم من الوزارة إلى القطاع بما نسبته (50%) دون مبررات منطقية.. أو أسس علمية.. وان عملية الاعتماد أو الإلغاء لبعض المشروعات كانت تتوقف على مدى قناعة ممثل وزارة المالية أو عدم قناعته بالمشروع..

•• وقالوا أيضاً.. إن تلك الوزارات والجامعات والمصالح كانت – في الغالب - تكلف أناساً على أرفع المستويات.. لمناقشة ميزانياتهم مع وزارة المالية.. لكنهم يجدون أنفسهم يجلسون مع صغار الموظفين بالوزارة ويتعرضون لتلك الأساليب "الساذجة" في مناقشة ميزانياتهم ويعودون إلى وزاراتهم أو مناطقهم محبطين أشد الإحباط في كل عام..

•• وللحق.. فإن ما كانت تقوم به وزارة المالية.. وإن كان غير لائق.. وغير صحيح بكل المقاييس العلمية.. إلا أن الكثير من مشروعات ميزانيات الوزارات المقدمة للمالية كانت أشد ارتجالاً.. وضحالة.. وغير قائمة على الحد الأدنى من الاحتياجات الفعلية.. أو الخطط المدروسة أيضاً..

•• والأسوأ من ذلك أن كل وزارة أو مصلحة أو قطاع كان يتعمد رصد مبالغ خيالية.. والمطالبة باعتمادات غير ضرورية لمشروعات عشوائية وبتقديرات خاطئة أيضاً.. وهذا ما كان يدعو وزارة المالية إلى "قصقصتها" واختصارها إلى النصف..

•• كما ان البعض الآخر يكلف أناساً لا علاقة لهم بقواعد وأسس بناء الميزانيات.. أو الإلمام بأولويات وزارته أو مصلحته أو جامعته.. وهكذا تتم العملية بطريقة "سلق بيض" ورصد أرقام صماء.. يعود جزء منها لوزارة المالية قبل نهاية العام.. لأنها اعتمدت في الأصل دون رؤية موضوعية.. أو دراسات كافية.. أو احتياجات فعلية وهكذا..

•• وفي ظني ان المرحلة التي نعيشها الآن.. لم تعد تقبل هذا النوع من التعاطي العبثي بمقدرات الوطن والدولة.. وان على الجميع أن يدركوا أن للرقم معنى ودلالة.. وان كل ريال لا بد وأن ينفق في الوجه الصحيح..

•• وإذا خضعت الميزانية لمراجعة مسبقة من مجلس الشورى قبل اعتمادها وقامت اللجنة المعنية بدراستها قبل عرضها على المجلس لمناقشتها.. بعد أن تكون الوزارات قد ارتفعت بمستوى التعاطي مع طريقة إعدادها.. وأعطت وزارة المالية ميزانيات مشروعات الوزارات والقطاعات ما تستحق من البحث والدراسة العلميين ومواءمتها بالخطط والبرامج التنفيذية السنوية المبنية على الرؤية العامة للدولة.. فإن كل شيء سيتغير إلى الأفضل بكل تأكيد.. وسوف تتحقق تنمية مضاعفة.. بالرغم من توقع انخفاض الإنفاق – على الأقل – في الفترة القصيرة القادمة.. مقابل إغلاق صنابير الإهدار بكل صوره وألوانه.

***

•• ضمير مستتر:

•• (ليس كافياً أن نضع أنظمة وقوانين وإجراءات للحد من الإهدار، وإنما الضروري والمطلوب قبل ذلك هو أن نقطع دابر كل فساد مالي وإداري).



*نقلا عن "الرياض"