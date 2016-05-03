خمسة مرتكزات للشباب في برنامج التحول

استطاع الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد إيصال رسالة برنامج التحول الوطني 2030 الى المواطن السعودي. الكثير استبشر بها والبعض توقف ليصطاد في الماء العكر. لا يهمنا من يريد أن تقف عجل التنمية الوطنية والذي يهمنا ونحرص مع الأمير عليه هو من سيسارع في ركوب عجلة التنمية. ومع الشباب من هذه المجموعة يجب أن تكون لنا وقفات على المستوى المعرفي والتنظيمي والتعليمي والخدمي وكل ما تحتاجه هذه الفئة في رحلتها للمستقبل. فطالما أن رسالة مشروع التحول هو الاستعداد للمستقبل، أستطيع أن أقول نيابة عن الشباب "مستعدون ولكن". وهذه ال"لكن" المقيتة لن تكون من فئة "انفخ يا شريم"، وإنما من فئة استعداد المؤمن "فإذا عزمت فتوكل على الله". وهنا أطرح نيابة عن شباب الوطن ما هي مهارات التحول الوطني التي يجب أن يكتسبها الشباب حتى لا يتخلف عن ركب التنمية؟ وما هي الجهة المنوط بها تطوير تلك المهارات؟ وهل سيتم قياسها وفق آليات قياس التي منذ أن وجدت لم تلقَ أي ترحيب مجتمعي؟

أسئلة كثيرة تدور في أذهان الشباب الحريص على الرحلة مع الأمير الشاب، وأخشى عليهم من وعثاء السفر بدون مهارات. بل إن في دول كثيرة أصبحت تقدم الكثير من مهارات الحياة حتى السفر البري في الصحراء. ونحن أهل الصحراء بات العديد من أبنائنا ضحايا جهل بمهارات الحياة والسفر في الصحراء. ومن يريد أن يعرف يراجع سجلات الدفاع المدني مع عنتريات شباب الجهل بالصحراء. ولكن رحلة المستقبل أصعب بكثير من رحلة الصحراء. فنحن نريد مهارات لا نعرف الكثير عنها، وطرقاً لا نجيد الكثير من قياساتها.

لو فكرنا قليلاً في طبيعة المعارف والمهارت المطلوبة لوجدنا العديد من التقسيمات لها. ولكن لتبسيط الموضوع أعتقد أن المسافر في رحلة المستقبل الزاهر يحتاج الى مهارات أربع هي: مهارات المحتوى وهذا متوقع من المجلس الاقتصادي والتنموي ومن خلال مؤسسات الدولة المختلفة أن تطرح تلك المهارات بشكل تراكمي وتتابعي للجميع. وهناك المهارات التعليمية التي يجب أن تؤسس في سنوات الثانوية وبداية التعليم الجامعي كمهارات حياة. وهناك سلسلة من المهارات الفردية مثل الوعي بالذات وإدارتها وعادات العمل وإدارة الوقت والتفكير الناقد في مقابل التفكير في حل المشكلات. وأخيراً هناك المهارات الناتجة عن رأس المال الاجتماعي وهنا يتفاوت الجميع في رأس المال هذا. ولذا حتى تتحقق العدالة الاجتماعية يمكن تقليص الفجوة عبر خلق مؤسسات لتعزيز رأس المال الاجتماعي للمحتاجين. ببساطة هي محاولة لخلق "عزوة رقمية" لشبابنا نتاج الأسر النووية والتجمعات الحضرية الجديدة.

ويمكن لشبابنا أن يحقق النجاح في مشاركاته في برنامج التحول الوطني إن استطعنا أن تكون لنا استراتيجية واضحة لهذه الفئة. وأن تكون مرتكزات تلك الاستراتيجية لتحفيز الشباب وقياسها قائم على الأقل على هذه المرتكزات الخمسة:

أولا تطوير مؤشرات نشر المعرفة بالمحتوى حتى نقيس أنفسنا قبل قياس مشاركة الغير. وثانياً تطوير مؤشرات قياس الاستعداد للمشاركة والانخراط في برامج التحول الوطني. وثالثاً وضع مؤشر لقياس دور مؤسسات الوطن في إيصال المعارف للشباب. ورابعاً أن يكون لدينا مؤشر قياس لردم الهوة في رأس المال الاجتماعي بين من يملك ومن لا يملك وحتى لا ينتهي بنا المطاف عن هذا الشاب الرقمي وفق قاعدة "وش هو من لحية".

وأخيراً نحتاج إلى مؤشر قياس لعوامل التحفيز للمشاركة. فالرياضة لديها الكثير من محفزات المشاركة أكثر من ابطال المعرفة. ولذا نحن نعرف من أبناء من يفوز بقدميه أكثر من أن نعرف من يفوز بعقله لانعدام الحوافز حتى المادية. ولكم أن تقارنوا بين لاعب محترف ومشروع عالم.

رحلة شبابنا مع الأمير محمد بن سلمان ستكون ممتعة لو استعد الجميع لها قبل أن تنطلق. هنيئاً لشبابنا حلم سنفتخر بكم إن حققتموه. ولنعلم أن إنجاز الوعد من دلائل المجد، وأفضل عمل ما أُريد به وجه الله.



*نقلا عن "الرياض"