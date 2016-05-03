عن المقلَّد و التقليد !

المقلًَِّد يبدأ محبّاً ، و ينتهي كارهاً حاقداً ، إن هو لم يقدر على اخفاء تقليده فلن يقدر على اخفاء حقده ، و لسوف يُكثر الشتائم ، لن يكسب نفسه مبدعاً و لسوف يخسرها أخلاقاً لا محالة ، إلا من رحم ربي ، و من رحم ربي في هذا الأمر يمكنّه من تحويل التقليد إلى تأثّر ، أو يتوقف عن ممارسة الفن الذي يتحرك فيه نهائياً ! ، غير هذا لا تتوقع و لا تنتظر ممن يقلّدك غير سبَاب و ثرثرة شتائم ! ، يظل ينظر في عينيك و يقرأ لك ، يريد كلمة امتنان أو نظرة إعجاب و لن يجدها ، حتى لو حاولت مجاملته مرة أو مرتين يعرف أنك لا تقول الحقيقة ، و يعرف أكثر أنك لا تقدر على مجاملته طويلاً ! ، يموت كمداً و حسرةً لأنك تُعجب بمن يظنه أقل منه ، لا يريد استيعاب أنك كمبدع تقرف من التقليد ، و تحب الأصالة و البساطة في الأشياء ، مثلما تحب أن يكون الآخر نفسه ، المقلَّد يريد أن يتلبّسك ، أن يُصنَّمك و يدخل في الصنم ، و المبدع لا يعبد الأصنام مطلقاً ، بل و لا يحب أن يتوقف ، هو نفسه يحب أن يتغير ، يتجدد ، يتطوّر ، يتقدّم ، في كل مبدع جزء يرفض ما وصل هو نفسه إليه ، و إلا لما كان مبدعاً ! ، المُقلِّد يعرف أنه ليس هو ، و بعد خطوتين يعرف أنه لن يكون أنت ، إن هو لم يتوقف أو يعجن تجربتك في ألف تجربة و تجربة أخرى ، فسينظر للمرآة و لن يجد سواك ، يصبر عن الشتم قليلاً ، لكنه إن كسب شيئاً من الضوء و الشهرة فلن يكون أياً منهما خالياً من المنغصات ، سوف يُطرح اسمك أمامه في كل سؤال و جلسة و ملتقى ، إلى أن يضيق ذرعاً ، أول الأمر يهرب منك مزيِّفاً ذائقته ، يُسأل بمن تأثر فيضعك آخر الأسماء ، و في المرات المقبلة لن تجد لك اسماً في جوابٍ له عن أسئلة كهذه ! ، يا لمأساته ، سوف يُغمَز و يُلمَز بإسمك ، لحظتها ينفجر شاتماً ! ، و بمرضٍ يستدعيه الأمر يظنك سبباً في التقليل من شأنه ، هو بينه و بين نقسه يعرف أن حتى هذا " الشأن القليل " له يستوجب شكرك لأنه منك ! ، معه - لكن ليس له - الحق في كرهك و الحقد عليك ، تفهّم ذلك ، لكن تفهّم أكثر أنك لست مسئولاً عن فشله و خيبته ! ، المقلَّد هو من أهان نفسه ، قلّد نفسه بحبل و أعطاك طرف الحبل تقوده كما تشاء ، تقول أنك مذنب لأنك أمسكت بطرف الحبل ، لا ، هو الذي اختار حبلاً مما في يدك ، من غزْل فكرك و موهبتك ، و لفّه على عنقه ، أنت لم تستعبده ، هو أقل من أن يكون حرّاً ! ، مسألة أخرى مهمة يجب أن لا تقلق منها ، المبدع وحيد دائماً ، أو شبه وحيد ، بينما للمقلَّد أصدقاء و معارف يحرص على كسبهم دائماً ، خذها ببساطة : أنت قائم بذاتك و عملك الإبداعي يُنصفك ، بينما هو محتاج للمساندة و " الفزعة " طوال الوقت ، ما تفعله ليس عجرفةً و ما يفعله ليس لطافةً !