مع اقتراب الإجازة.. سفارات سعودية تذكر بالمواطن الواعي

مع اقتراب إجازة الصيف، عمدت سفارات سعودية في دول عدة إلى إصدار تعليمات تتعلق بأخذ الحيطة والحذر خلال تجوالهم في تلك الدول للسياحة. ومن المتوقع أن تقوم وزارة الخارجية السعودية بحملة توعية وإرشادات كبيرة تستمر حتى نهاية الصيف، خصوصاً أن الإجازة الرئيسية لقطاع التعليم لهذا العام هي الأطول منذ عقد، إذ تصل إلى أربعة أشهر.

وطالبت سفارات سعودية بضرورة متابعة دليل المسافر الصادر من وزارة الخارجية بعنوان "المواطن الواعي"، والذي يتضمن جميع التعليمات للمسافرين إلى دول أخرى وكيفية التواصل مع السفارات السعودية، تزامناً مع بدء مواعيد السفر. وأصدرت السفارة السعودية في القاهرة تعليمات تتعلق بضرورة اتباع تعليمات السفر واللجوء إلى السفارة في حال الحاجة إلى ذلك، فيما أصدرت السفارة السعودية في قيرغيزستان تعليمات إلى الزائرين السعوديين بضرورة تسجيل معلوماتهم وعنوان الإقامة لدى أقرب مركز شرطة من محل إقامتهم، وذلك خلال 3 أيام من تاريخ وصولهم.

وفي البحرين، أكدت السفارة السعودية ضرورة الاستعانة بمحام معتمد في البلد المضيف قبل التوقيع على أي عقود أو مبايعات، إضافة إلى ضرورة تبليغ مركز الشرطة والأدلة الجنائية والجوازات البحرينية والسفارة في حال فقدان الهوية، وهذا ما أكدته أيضاً السفارة السعودية في الإمارات أيضاً والكويت وقطر، محذرة بضرورة الوعي في التعامل مع البطاقات الائتمانية التي قد توقع في قضايا جنائية، محذرة من التعامل مع وساطات تستخدم المعلومات الشخصية للشراء أو الشحن.

فيما حددت السفارة السعودية في تركمانستان إجراءات السفر إلى هناك، وأكدت عبر موقعها الرسمي أن "نظام الدخول إلى أراضي تركمانستان يتطلب التقدم للحصول على خطاب دعوة توافق عليه السلطات الحكومية في قسم دار الهجرة، وفي ما يتعلق بالسياحة يتطلب الأمر إضافة إلى التقدم بطلب خطاب الدعوة، حجوزات في أحد الفنادق في المدينة المراد زيارتها، مع التأكد من صلاحية جواز السفر لمدة لا تقل عن 6 أشهر".

من جانب آخر، حددت سفارة جمهورية كازاخستان لدى المملكة أنواع التأشيرات والأوراق المطلوبة في حال السفر إلى هناك، مشددة على ضرورة توافر صورة من الجانب الداعي الكازاخستاني "المؤسسة لو الشركة المعنية أو الوكالات السياحية"، وخطاب من مكان عمله بصفة غرض الزيارة مع تعبئة استمارة الطلب، إضافة إلى أوراق رسمية أخرى. ونوهت السفارة السعودية في ماليزيا إلى أن القانون الماليزي لا يسمح للقادمين إلى ماليزيا لغرض السياحة بالالتحاق بمعاهد أو جامعات بغرض الدراسة وقد تصل العقوبة إلى السجن والترحيل.