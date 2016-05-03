وزير العمل يتعهد بحل أزمة أجور مجموعة بن لادن

أكد وزير العمل السعودي، مفرج بن سعد الحقباني، ضمان حقوق العمال الأجانب الذين تم تسريحهم من مجموعة بن لادن، مشيراً إلى أنها "أولوية" بالنسبة للحكومة.

وقال الحقباني إن المجموعة "وعدت بحل كل المسائل المتعلقة بالأجور"، وذلك في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته اليوم في منتدى "يوروماني" المالي في الرياض.

وأضاف أنه "عندما نرى أن شركة تتأخر في دفع الرواتب... سنرسل مراقبينا".

كما أوضح الحقباني أن للموظفين الأجانب المستغنى عنهم الحق في البحث عن وظائف جديدة في المملكة لدى شركات أخرى، أو مغادرة البلاد وتكليف آخرين متابعة قضية تحصيل حقوقهم من المجموعة.

وقال إن "الدفعات لن تنسى حتى وإن غادروا البلاد... ونحن كوزارة للعمل سنتابع (المسألة) حتى ينال كل الموظفين رواتبهم".

وكانت مجموعة بن لادن قد أصدرت 77 ألف تأشيرة خروج نهائي لموظفين لديها وأكدت أنها ستطبق "دائماً التزاماتها كافة تجاه الجميع بمن فيهم العاملين الذين تم الاستغناء عنهم، فقد حصلوا على مستحقاتهم كاملة، إضافة لأي تعويضات أخرى وفقاً للقوانين المعمول بها. وستلتزم المجموعة بتطبيق الإجراءات نفسها في حال حصول تخفيضات إضافية".